Мариан Лупу подарил музею парламента копию Декларации Сфатул Цэрий, подписанной в 1917 году

Коллекция музея парламента пополнилась новым экспонатом. Депутат, экс-председатель парламента Мариан Лупу подарил музею копию Декларации Сфатул Цэрий, подписанной 2 декабря 1917 года и провозглашающей автономию Молдавской Демократической Республики.

Мариан Лупу уточнил, что документ соответствует оригиналу, который хранится в национальных исторических архивах, а цель дара музею — защита исторической институциональной памяти парламента, пишет kp.md.

- Я подумал, что лучшее место для этого документа это не мой кабинет, а музей парламента, чтобы как можно больше людей могли с ним ознакомиться. В ближайшее время преподнесу музею и другие дары, - заявил Мариан Лупу.

Депутаты и чиновники могут передавать музею полученные протокольные подарки. Музей парламента был открыт 23 мая 2017 году в День парламента. Среди экспонатов музей есть исторические документы, фотографии, протокольные подарки, которые депутаты получали на протяжении лет.