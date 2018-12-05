В аэропорту Киев самолет столкнулся с автомобилем

В аэропорту Киев произошла авария с участием пассажирского самолета, который столкнулся с техническим автомобилем.Об этом в среду, 5 декабря, пишет Украинская правда со ссылкой на пресс-секретаря аэропорта Галину Богданенко.

По ее словам, в аварию попал рейсовый самолет авиакомпании Мотор Сич.

"Сейчас рейс отложен, так как в таких случаях всегда нужно осмотреть самолет, нужны специалисты и некоторое время", - рассказала пресс-секретарь.

По ее словам, у самолета, скорее всего, есть повреждения, но они незначительны.

Из-за аварии никто не пострадал, передает Корреспондент.

"Самолет начал ехать без разрешения, и поэтому такой инцидент произошел", - добавила Богданенко.

Обстоятельства аварии выясняются.