Советский и украинский актер театра и кино, ветеран Великой Отечественной войны Николай Рушковский скончался в Киеве в возрасте 93 лет. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства культуры Украины,передает ТАСС.

"На 94-м году ушел из жизни народный артист Украины, лауреат Национальной премии им. Т. Г. Шевченко, известный педагог и любимый актер Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки - Николай Николаевич Рушковский", - говорится в сообщении.

По словам украинского театрального критика Олега Вергелиса, актер до последних дней мечтал вернуться на сцену. "Был в больнице, но мечтал выйти на сцену и снова сыграть Фирса (герой пьесы Антона Чехова "Вишневый сад" - прим. ТАСС). Николай Рушковский (1925 - 2018) светлая память", - написал он на странице в Facebook.