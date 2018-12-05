В Бельцах пропала 16-летняя девочка

В Бельцах несовершеннолетняя девочка вышла из дома около 18 дней назад и до сих пор о ее местоположении ничего неизвестно. Полиция просит помощи граждан в поиске пропавшей.

Приметы: среднее телосложение, рост - 1,75, карие глаза, волосы длинные, шатенка. В день исчезновения девушка была одета в черные джинсы, черную куртку до колен. Всех, кто видел девушку с фото, или знает о её местоположении, просят позвонить в службу 112 или по телефону 0(231) 2-34-76 или 069889914 – 068672773.

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