Как сообщили в полиции, четверо молодых людей «работали» в основном возле развлекательных заведений. Они выбирали жертву с солидной внешностью (чтобы было, чем поживиться), затем с радостными возгласами обнимали прохожего, сообщает Думская .

«Окружив ошеломленного человека и, сжимая его в «дружеских» объятиях, молодые люди незаметно снимали с него золотые украшения, вытаскивали из карманов кошельки, гаджеты и другое ценное имущество. Если же схема не срабатывала, и потерпевший приходил в себя, ему угрожали физической расправой, уже открыто отбирали вещи и уходили», — отметили в полиции.

Жертвами преступников чаще всего становились люди в состоянии алкогольного опьянения. Хотя среди пострадавших были и те, кто, даже будучи трезвым, не успевал сориентироваться.

Совместными усилиями полицейских и прокуратуры четверо подозреваемых были задержаны. Все они оказались жителями Одессы в возрасте от 21 до 28 лет. Пока что установлена их причастность к совершению трех краж и одного грабежа, проверка продолжается.

Производство открыто по статьям 185 (кража) и 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Организатору преступной группы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.