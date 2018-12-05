В Италии священника, проигравшего 900 тысяч евро, отправят на лечение от зависимости

В Италии священник, страдающий от игровой зависимости, по решению епископа будет подвергнут принудительному лечению.

Он потратил почти миллион евро на слоты, сообщает "Италия по-русски". Бывший приходский священник церкви Сан-Джованни Баттиста в Веронe, возглавлявший приход с 2007 по 2017 год, собирал пожертования с верующих, чтобы помочь бедным, однако деньги так никогда и не попали адресатам, пишет УНИАН.



Когда прихожане выяснили, куда ушли их деньги, они обратились к епископу, который пообещал помочь. На днях стало известно, что епархия решила помочь священнику оправиться от азартной зависимости. Епископ утверждает, что страдающий игровой зависимостью святой отец глубоко раскаивается в содеянном и твердо решил возвратить деньги прихожанам.





