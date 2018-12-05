Выигравшие огромную сумму в лотерею пенсионеры из Шотландии так и не смогли разучиться считать деньги и покупать товары по акции.
Фред и Лесли Хиггинс (Fred и Lesley Higgins) в августе сорвали джекпот в лотерею EuroMillions и стали обладателями 58 миллионов фунтов стерлингов (4,9 миллиарда рублей). Однако 67-летний Фред и 57-летняя Лесли не стали сразу тратить деньги. Их самой крупной покупкой стал пентхаус за 430 тысяч фунтов (36,5 миллиона рублей) на берегу реки. Также супруги приобрели новый Audi A5 и BMW, но не стали продавать старый Volvo. Они отправились за границу лишь один раз — слетали на Мальту на свадьбу к родственникам,передает Lenta.
Спустя несколько месяцев Лесли признается, что так и не может искоренить в себе привычку покупать продукты по сниженным ценам и пользоваться скидочными картами магазинов: «Я привыкла покупать все на распродажах. Я примечу сумку или обувь и подожду, пока на них дадут скидку. Это уже глубоко в голове. В нашем возрасте мы уже не поменяемся». Отсутствие долгов и проблем с деньгами лишь подстегнуло их ответственнее подходить к тратам.
По словам Лесли, сложнее всего ей дается не участвовать в лотереях и конкурсах, так как она стесняется перед соседями, что снова может выиграть. Фред же продолжает играть в лотерею.
В августе пара чуть не лишилась выигрыша, так как проверявший билеты продавец случайно порвал их билет. Однако после проверки записей с камер видеонаблюдения семье Хиггинс все же вручили куш.
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