Продавали наркотики через интерне: в Кишиневе задержали 15 человек

Преступную группировку, которая занималась торговлей наркотиками в столице, разоблачила полиция. Задержали 15 человек, которые получали вещество из Украины. Общение с клиентами, в том числе оплата товара и указание места, где спрятаны наркотики, проходило в интернете.

Прокуроры следили за деятельностью группировки в течении двух месяцев. В результате обысков в домах и автомобилях, задержанных обнаружили около трех килограммов наркотиков стоимостью примерно три миллиона леев, почти 70 тысяч леев наличными, банковские карты и электронные весы. Задержанным грозит до 15 лет тюрьмы.





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