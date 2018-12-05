В Турции один человек погиб и 36 пострадали в ДТП с автобусом

Один человек погиб и 36 получили ранения в результате ДТП с участием служебного автобуса в провинции Измир на западе Турции, сообщает в среду агентство IHA.

Инцидент произошел в районе Бергамы. Автобус, который вез рабочих одной из фабрик, столкнулся с легковым автомобилем, выезжавшим на трассу со второстепенной дороги. В результате столкновения автобус ударился о бетонное ограждение и перевернулся, передает РИА Новости. Отмечается, что угрозы для жизни раненых нет, все они доставлены в близлежащие больницы.







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