iOS 12 оказалась значительно популярнее предшественницы

К декабрю доля iOS-устройств, работающих на новой операционке, превышает показатель iOS 11 за тот же период прошлого года.

70% iOS-устройств работают на операционной системе iOS 12 к началу декабря. Таким образом, актуальная операционная система оказалась популярнее предшественницы iOS 11 за аналогичный период 2017 года. Передает Life.

К началу декабря прошлого года на iOS 11 работали 59% iOS-устройств. Получается, актуальная версия операционной системы стала популярнее предыдущей более чем на 10%.

iOS 12 стала доступна 17 сентября 2018 года. Операционную систему получили все iPhone, начиная с 5S. В ней разработчики уделили внимание оптимизации интерфейса. К примеру, на экране блокировки были упорядочены уведомления.