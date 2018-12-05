Владельцы квартир с электроплитами получат компенсацию в 25% при оплате счетов

Жители столицы, квартиры которых оборудованы электрическими плитами в соответствии с изначальным проектом жилого дома, будут получать компенсацию в размере 25% при оплате счетов за потребленную электроэнергию.

Как уточнили в мэрии столицы, компенсации будут предоставлены за ноябрь и декабрь этого года.

Как сообщил корреспонденту агентства начальник Главного жилищно-коммунального отдела Ион Бурдюмов, в столице около 270 таких домов. На компенсации в ноябре-декабре с. г. из муниципального бюджета выделено 4 млн леев, решение о дальнейшем предоставлении компенсаций местные власти примут позже.

Заявки на получение компенсаций можно подавать в муниципальные предприятия по управлению жилищным фондом, на имя управляющих домов и мэров городов и сел (коммун) муниципия Кишинэу. К заявлению необходимо приложить справку, выданную администратором/управляющим жилым домом, которая подтверждает, что здание оборудовано электрическими плитами. Заявки можно подавать до конца этого года.

Выплата компенсации будет производиться путем перевода денег в претуры секторов, а получателям они будут выдаваться наличными.