Ион Сула назначен главой Национального агентства продовольственной безопасности

Главой Национального агентства продовольственной безопасности назначен Ион Сула.

Глава Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) Георге Габерь уволен сегодня правительством.

Генеральным директором ANSA назначен бывший министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Ион Сула.

В 2014-2015 гг. Ион Сула был генеральным директором ANSA, а в 2013-2014 гг. - заместителем министра сельского хозяйства и пищевой промышленности. Ранее, в 2009-2013 гг., он также работал в Министерстве сельского хозяйства в Главном управлении по развитию отраслевых политик и безопасности пищевых продуктов и Управлении по вопросам рыночной политики в отношении продуктов растительного происхождения. С 2002 по 2009 год работал в частном секторе.