Писатель Юлия Шилова забиралась на 30 этаж по пожарному балкону и оказалась в гипсе

Автор криминальных детективов Юлия Шилова готовится подать заявление в прокуратуру на ТСЖ после того, как упала на пожарном балконе и повредила руку.

Из-за того, что, по словам Шиловой, ее квартира «замурована», ей приходится подниматься к себе на 30-й этаж через пожарные балконы.

"На пожарных балконах очень низкие бортики. Человек может упасть от чувства страха. Я зашла вечером, открыла дверь, а там снег и гололед. Я просто поехала и свалилась. Слава богу, что на руку, а не на голову", — рассказала Шилова ,передает 360 .

Писательница вызвала скорую, но врачи не стали приезжать. Поэтому Шилова отправилась в травмпункт сама, где, по ее словам, врачи решили, что ее избили. На правой руке диагностировали многочисленные трещины и ушиб, из-за чего она теперь вынуждена ходить в гипсе.

"Мы платим за квартиры по 25 тысяч, и мне говорят про какого-то дворника Борю, который не вышел на работу из-за температуры. Это абсурд", — заявила Шилова.

Это не первый случай, когда Шилова попадает в больницу после происшествия в ее доме. В августе на крыше дома автора детективов произошел пожар, который она же и обнаружила. Ее госпитализировали с ожогом дыхательных путей и травмой ноги. Шилова тогда пыталась доказать, что крышу подожгли.

"Сейчас готовлю документы в прокуратуру. Пожар мне очень сложно доказать, потому что ТСЖ все взяло на себя. Здесь же я буду обращаться в прокуратуру. Мне должны будут предоставить видеозапись того, как я заходила в дом. Но у нас очень много проблем в доме. И всем жильцам, которые обращаются за видеозаписями, говорят, что в тот момент камеры не работали. Мне сказали то же самое", — рассказала Юлия Шилова.

Чтобы привлечь к ответственности виновных в ее злоключениях, Юлия Шилова обратилась за поддержкой к подписчикам в Instagram. Она сообщила, что намерена написать заявление о халатности и нанесении физического вреда.

"Гипс на правой руке. Это именно та рука, которая меня кормит", — сообщила писательница.

Месяц назад она уже обращалась к подписчикам с жалобами на жизнь в ее доме. Тогда она рассказала о соседе, который занимается онанизмом прямо в подъезде, на соседнем пожарном балконе. Она также отметила, что мужчина часто звонит ей по телефону либо с признаниями в любви, либо с угрозами, а недавно оставил ей на стене послание.

Юлия Шилова — автор десятков популярных романов, написанных в жанре криминальной мелодрамы.