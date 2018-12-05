Регина Тодоренко и Влад Топалов стали родителями

Звезда "Орла и решки" до последнего пыталась скрывать своё интересное положение. А вот радостной новостью о рождении первенца пара решила поделиться с поклонниками почти сразу.

Известная телеведущая Регина Тодоренко и её супруг, певец Влад Топалов стали родителями. Около часа назад у пары родился сын, передаёт Life.

Информацию о рождении первенца изданию подтвердил лично счастливый отец. Как назвали мальчика, ещё неизвестно.

В конце июля Лайф сообщал, что Топалов сделал предложение Тодоренко после появления слухов о её беременности. Роман между ними вспыхнул в прошлом году после совместной работы в спектакле "Заложи жену в ломбард".

Не так давно пара официально оформила отношения. Причём для Топалова это уже второй брак, в прошлом году он развёлся с дочерью российского бизнесмена Павла Данилина Ксенией, с которой продержался всего полтора года.