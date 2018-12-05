Модель, которую поймали с героином на $1,4 млн: Я думала, что это был подарок

Девушка утверждает, что не знала, что в её чемодане находится девять килограммов наркотиков.

Модель, которой предъявлено обвинение в перевозке героина на общую сумму в £1,1 млн (1,4 млн в долларах) в Ирландию, расплакалась во время своего выступления.

После чего 22-летней Терезе Глусковой пригрозили, что слушание будет перенесено, если она ещё раз позволит себе расчувствоваться, сообщает The Sun.Девушку задержали на таможне в Пакистане с девятью килограммами запрещённых веществ.

Впрочем, сама Тереза утверждала, что не знает, как в её багаж попали наркотики. В случае если её признают виновной, модели грозит до 10 лет тюрьмы.По версии следствия, Тереза встречалась с пакистанцем, который основал поддельную фотостудию в Манчестере. Мужчина предложил обвиняемой поехать в его родную страну, чтобы продвигать их бренд. И девушка согласилась, услышав, сколько ей за это заплатят. Однако уже на обратном пути её ждал неприятный сюрприз.



"Мне сказали привезти какие-то три статуэтки. Они сказали, что это был подарок. Я не знала, что внутри них что-то есть"-заявилаТереза Глускова.

О бедной девушке стало известно после того, как местные стражи правопорядка устроили с блондинкой целую фотосессию. Различными силовыми ведомствами Пакистана развернулась настоящая борьба за то, чтобы вести её дело и заявить о себе.

В итоге снимки разлетелись по соцсети, вызвав шквал шуток.О бедной девушке стало известно после того, как местные стражи правопорядка устроили с блондинкой целую фотосессию. Различными силовыми ведомствами Пакистана развернулась настоящая борьба за то, чтобы вести её дело и заявить о себе. В итоге снимки разлетелись по соцсети, вызвав шквал шуток.