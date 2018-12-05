Посол Германии Анжела Ганнингер высоко оценила усилия правительства по привлечению иностранных инвестиций в Молдову

Посол Германии в Кишиневе Анжела Ганнингер высоко оценила усилия правительства Кишинева по привлечению иностранных инвестиций в Молдову. Такое заявление она сделала сегодня в ходе презентации макета первого магазина Kaufland на строительной площадке. На мероприятии присутствовало много чиновников, в том числе премьер-министр страны Павел Филип.

- Мы высоко оценили тот факт, что правительство сделало все возможное, чтобы способствовать привлечению инвестиций в эту страну. Мы приходим с инвестициями в Молдову, потому что нашли здесь много возможностей для расширения бизнеса, - заявила Анжела Ганнингер.

С похожим заявлением выступил и гендиректор сети Kaufland в Молдове, Румынии и Чехии Марко Хессл, пишет kp.md.

- Нам, немцам, есть чему поучиться у людей, живущих здесь: их учтивости, искренности и гостеприимству. Кроме того, мы обнаружили, что здесь очень хороший инвестиционный климат, - отметил Марко Хессл.

Напомним, немецкая сеть Kaufland инвестирует в Молдову 300 миллионов евро в ближайшие годы и создаст две тысячи рабочих мест. В этом году компания Kaufland начала строительство первых трех магазинов в Кишиневе, позже сеть расширится до 20 магазинов по всей стране с собственным центром логистики.