Новая Каледония: объявлена угроза цунами

﻿У берегов Новой Каледонии (заморское сообщество Франции) произошло землетрясение магнитудой 7,5, объявлена угроза цунами, сообщает Геологическая служба США.



Ээпицентр землетрясения находился к югу от островов Луайоте в Тихом океане на расстоянии около 168 км от города Тадин. Очаг залегал на глубине 10 км,передает Mignews.



На данный момент о жертвах и разрушениях не сообщается.



В Тихоокеанском центре предупреждения о цунами уже заявили, что в районе Новой Каледонии и близлежащих регионах существует угроза цунами.