Microsoft удалила рекламу с призывавшим сжигать геев Охлобыстиным

Компания Microsoft удалила с YouTube рекламный ролик с участием российского актера Ивана Охлобыстина. Представители корпорации объяснили, что видео нарушает проповедуемые компанией принципы многообразия и инклюзивности.

Ролик «Пара советов от Ивана Охлобыстина» появился на YouTube в конце ноября. Актер исполнил в нем роль компьютерного "доктора". "Ну что, дорогие мои, лечиться будем?" — спрашивал он обладателей сломанной техники. В качестве лекарства он предлагал установить лицензионную программу Windows.

Видео удалили утром 5 декабря. Изображение Охлобыстина в образе компьютерного "лекаря"также исчезло с сайта российского представительства Microsoft. "Microsoft поддерживает принципы многообразия и инклюзивности в каждом аспекте своей работы, и мы удалили видеоролик, который появился на нашей странице в YouTube, а также весь соответствующий контент с нашего сайта", — пояснили в компании.

Охлобыстин известен резкими высказываниями и призывами в адрес ЛГБТ-сообщества. В частности, он предлагал «живьем запихать в печку» гомосексуалов. Он также призывал «душить предателей», комментируя решение Константинопольского патриархата предоставить автокефалию Украинской церкви.

Охлобыстину 52 года. Он отец шестерых детей. В прошлом — священник Русской православной церкви, временно отстраненный от служения по собственному желанию. Охлобыстин снялся в нескольких десятках российских фильмов. Широкую известность ему принесла роль доктора Быкова в сериале «Интерны». В ноябре 2016 года он стал гражданином ДНР.