Пользователей "выбрасывает" из их аккаунтов. Сбой в работе Facebook затронул и граждан Молдовы

В работе сайта социальной сети Facebook произошел сбой. По данным ресурса Downdetector, он наблюдается в странах Европы в том числе и в Молдове.

Пользователей "выбрасывает" из их аккаунтов, и они не могут войти в них с первого раза — иногда требуется до десяти попыток, прежде чем удается войти в аккаунт, сообщает daily.afisha.ru.

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