Физики с помощью спутников смогли проверить теорию относительности

Физикам с помощью зондов навигационной системы "Галилео" удалось проверить теорию относительности. Результаты своих исследований они представили в журнале Physical Review Letters .

В эксперименте им помогли высокоточные водородные часы, которые разместили на аппаратах. Сами спутники были выведены в 2014 году не на круговые, а на эллиптические орбиты. Благодаря этому ученые выяснили, что на аппараты повлиял гравитационный потенциал: чем ближе они находились к источнику гравитации (к Земле. — Ред.), тем медленнее шли часы,передает IZ.

В общей сложности, ученые потратили на наблюдение за движением спутников более тысячи дней. За всё это время они ни разу не зафиксировали нарушений теории относительности.