Молдавский ученый создал наноматериал - Аэрогалнит

Уникальное вещество удалось создать молдавскому учёному. Наноматериал, обладающий необыкновенными свойствами, получил название Аэрогалнит. Открытие принадлежит академику Иону Тигиняну. Применять его можно будет во многих областях, говорит учёный. В том числе, в будущем из аэрогалнита можно будет создавать датчики, с помощью которых космонавты смогут изучать внеземное пространство.

"Если эти датчики доставить на другую планету, этот материал даст возможность получить информацию о химическом составе атмосферы, температуре, давлении и других параметрах", сообщил исследователь Ион Тигиняну.

Неорганическое вещество состоит из клеток трубчатой формы, так что его можно использовать и для транспортировки некоторых лекарств в жидком состоянии. Но одно из самых интересных свойств Аэрогалнита - это то, что он одновременно и притягивает, и отталкивает воду, передает canal3.

По словам исследователя, способность материала к самостоятельному ходу, делает его полезным в робототехнике. Кроме того, вещество притягивает некоторые виды жидкости.

"Притягивает, и это означает, что мы можем очищать поверхности от определенных видов загрязнения", сказал исследователь Ион Тигиняну.

"Материал может быть использован в различных целях. Например, на кухне, где есть гидрофобные поверхности - для того чтобы она не прилипала, не подгорала. И даже для вещей, чтобы они не пачкались или очень быстро высыхали", отметил доктор наук Тудор Браниште.

В перспективе аэрогалнит можно применять для очистки от нефти океанов и морей.

"Этот материал относительно дорогой. Если говорить об океанах, возможно, в перспективе, когда технологии будут более продвинутыми, а стоимость этого материала станет такой же малой, как и его вес", заявил доктор наук Тудор Браниште.

На создание нового вещества ушло почти два года. Молдавскому исследователю помогали в этом международная команда ученых из Германии, Италии, Австралии и нашей страны.