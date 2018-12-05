Принц Чарльз вошел в число самых элегантных мужчин в мире по версии GQ

Кроме того, журнал GQ отметил выдающиеся достижения наследника трона.

Наследник британского трона принц Чарльз поднялся с 20-й на шестую строчку в рейтинге самых хорошо одевающихся в мире мужчин за 2018 год по версии журнала GQ,передает Тасс.



Он уступил лишь американскому актеру, сценаристу, комику и музыканту Дональду Гловеру, актеру Тимоти Шаламу и актеру из фильма "Телохранитель" Ричарду Мэддену.

При этом Чарльз обошел Дэвида Бэкхема и британского актера Мэтта Смита. Кроме того, GQ в юбилейный для Чарльза год удостоил его королевское величество награды журнала за выдающиеся достижения.

В прошлом лучшим достижением принца в этом рейтинге было восьмое место в 2013 году. В опубликованном тогда журнальном эссе наследник отметил, что "признание его GQ стало воодушевляющим событием, если не сказать больше". "Я воспринял это как голос в пользу того, что можно, пожалуй, лучше всего назвать классическим и вcегда популярным британским стилем", - указал он.