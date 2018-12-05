Застрявший в дымоходе вор сам вызвал полицию

В Австралии злоумышленник застрял в дымоходе, когда пытался ограбить местную аптеку. В итоге, ему пришлось вызывать полицию ради своего спасения. Об этом пишет Vice.

22-летний мужчина забрался на крышу диспансера, в надежде пробраться в здание аптеки, когда неожиданно оказался заложником дымохода. Он застрял так серьезно, что ему пришлось вызывать правоохранительные органы, передает Корреспондент.

Предполагается, что злоумышленник хотел использовать дымоход для проникновения внутрь здания.

Также сообщается, что полиция поинтересовалась у мужчины, что именно он делал на крыше. В ответ он заявил, что делал снимки с крыши, однако камеры при нем не оказалось.

"Он был с головы до ног испачкан сажей, и выглядел, как трубочист из 18 века", - отметил владелец аптеки Грег Гибсон.