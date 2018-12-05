В Европе и Южной Америке задержали 90 мафиози

Полиция в Италии, Германии, Нидерландах, Бельгии и нескольких странах Южной Америки задержала 90 человек в рамках операции против калабрийской мафиозной организации Ндрангета. Об этом сообщает агентство ANSA в среду, 5 декабря.

Операцию координировало национальное управление по борьбе с мафией и терроризмом Италии, пишет Корреспондент.

Среди задержанных - важные представители организованной преступности Калабрии и Европы. Задержанных обвиняют в причастности к перевозке наркотических веществ, связях с мафиозными группировками, отмывании денег и других преступлениях.

Накануне на Сицилии задержали 46 членов мафиозной организации Коза ностра. В частности, был задержан 80-летний Сеттимо Минео, которого СМИ называют преемником бывшего главы мафии Коза Ностры Сальваторе "Тото" Риины.