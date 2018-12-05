Детей в саратовской больнице накормили едой с червями

Житель Саратова рассказал, что его супруга с ребёнком лежат в Городской инфекционной больнице № 5, а пациентов медучреждения кормят червивой едой. Сообщение пользователь соцсети проиллюстрировал фотографией, сделанной в больнице.

После того как историю подняли СМИ, губернатор Саратовской области Валерий Радаев потребовал усилить контроль над питанием в медучреждениях, передает life.

— Организация лечебной и хозяйственной работы медучреждения — это прямая ответственность руководителя. Бегать от пациентов, уходить от прямого общения — недопустимо для врача. Это говорит о равнодушном отношении к людям. Возмущение человека, который столкнулся с таким случаем, понятно. Обязательно должны быть сделаны соответствующие выводы, — передали в пресс-службе слова губернатора.