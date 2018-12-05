Фонд Дэвида Шелдрика спас более 200 слонов

Фонд дикой природы Дэвида Шелдрика расположен в Найроби, Кения. Он был основан в 1977 году.

Его основное внимание уделяется спасению слонов и носорогов. За эти годы они спасли более 200 слонов и вернули их в дикую природу,передает Mignews.



Туристы могут посетить заповедник и понаблюдать, как слонята учатся и растут.