Слишком влюбленный парень преподнес девушке шесть обручальных колец

В американском городе Майами, штат Флорида, манекенщик приобрел шесть обручальных колец, чтобы сделать предложение девушке.

В американском городе Майами, штат Флорида, манекенщик приобрел шесть обручальных колец, чтобы сделать предложение девушке,передает Lenta.

32-летний Деннис Браун II основательно подготовился к обручению. Он нанял организатора праздников, который следил, чтобы все шло по плану, за его внешность отвечал стилист, помещение оформляли флорист и драпировщик, а съемкой занимался профессиональный фотограф.

В решающий момент манекенщик встал на колено перед девушкой и открыл коробку, в которой лежали шесть обручальных колец c бриллиантами разных размеров и форм. «Мне очень с ней повезло, поэтому она заслуживала шесть колец на выбор», — пояснил он потом в Instagram. Девушка была шокирована, но ответила согласием.