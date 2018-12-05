В Швейцарии парламент избрал нового президента

Министр финансов Швейцарии Ули Маурер избран новым президентом Швейцарии на 2019 год. Об этом сообщает Basler Zeitung в среду, 5 декабря.

68-летний Маурер стал президентом по итогам голосования в Федеральном собрании Швейцарии. За него проголосовали 201 из 209 депутатов, передает Корреспондент.

К исполнению обязанностей главы государства Ули Маурер приступит 1 января 2019 года. Он уже во второй раз назначен президентом Швейцарии. До этого он занимал эту должность в 2013 году. С января 2016 года возглавляет министерство финансов Швейцарии.

Должность президента в Швейцарии символическая – он не является главой государства, а выполняет лишь представительские функции и избирается на один год.