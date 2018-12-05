Психолог назвал способы доработать год без стресса

Особенно восприимчивым к переменам людям для избежания стресса необходимо больше сна и внутренней психологической работы над собой. Об этом заявил клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс.

По словам специалиста, если человек тяжело воспринимает дополнительное рабочее время, это связано с нарастающей усталостью и недосыпом. В этой связи таким людям необходимо постараться регулярно высыпаться с нового года, поскольку именно во сне происходит выработка серотонина, отвечающего за хорошее настроение. Хорс уточнил, что если сон нерегулярный, то нарушается и выработка этого вещества. Кроме того, психолог указал на психологические причины неприятия дополнительной нагрузки,передает IZ.

"Больше всех страдает человек, убежденный, что его планы и привычки не должны меняться. Должно быть так, как он хочет, а всё остальное плохо. Здесь желательно поработать над собой и задать себе ряд вопросов. Почему мой привычный ритм не может меняться? Я что, единственный человек на свете, на которого не должны влиять обстоятельства?" — цитирует Хорса НСН. Специалист добавил, что, задав себе эти вопросы, человек сможет спокойнее относиться к происходящим изменениям.

Помимо этого, чтобы сохранить работоспособность в предновогодний период, Хорс рекомендует допустить в своем подсознании ошибки, которые могут быть допущены в работе, — это поможет побороть страх и панику.

"Когда разрешаешь себе совершать ошибки, когда внутренне разрешаешь себе в связи с новогодней суматохой не доделать какие-то дела, вызвать нарекания начальства, потерять какую-то возможность на работе. Когда это внутреннее разрешение есть, то и переживания из-за возможностей таких событий гораздо меньше", — пояснил психолог и добавил, что, когда человек позволяет себе быть человечным и неидеальным в работе, тогда он меньше боится своих ошибок и реакции на них со стороны руководства, а, следовательно, лучше справляется со своими задачами.

"Страх и недовольство собой забирает у человека личностный ресурс, и ему этого ресурса как раз не хватает, чтобы лучше всё доделать", — добавил Хорс.