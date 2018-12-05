Новый имплантат позволяет стимулировать мозг без сверления черепа

Небольшое устройство поможет облегчить жизнь пациентам с тяжёлыми неврологическими заболеваниями без хирургических операций, чреватых повреждениями мозга. Речь идёт об имплантате диаметром четыре миллиметра и длиной со спичку, который вводится в кровеносный сосуд через небольшой разрез на шее.

Электрическая стимуляция мозга – это порой единственный способ помочь пациенту с болезнью Паркинсона, тяжёлыми формами эпилепсии и другими заболеваниями. До сих пор установка такого стимулятора требовала операции на обнажённом мозге, что требует серьёзного хирургического вмешательства и может привести к его повреждению (даже если хирургу ассистирует робот),сообщает Vesti.

Международная команда исследователей с 2012 года работает над имплантатом под названием "стентрод", который позволит отказаться от трепанации черепа. Он вводится в вену, которая отводит кровь непосредственно от мозга.

При этом выполняется лишь небольшой разрез на шее, а дальнейшее движение устройства происходит внутри кровеносного сосуда. Хирурги контролируют траекторию имплантата с помощью ангиографии.

Стентрод изготовлен из нитинола (сплава титана и никеля). Это делает его прочным, но достаточно гибким для движения по изогнутой вене.

После того как имплантат доставляется по назначению, он расширяется, чтобы соприкоснуться со стенкой кровеносного сосуда, ближайшей к мозгу. Через неё и будут передаваться электрические сигналы.

Команда полагает, что стентрод можно использовать для облегчения таких заболеваний, как эпилепсия, депрессия и болезнь Паркинсона. Кроме того, он может стать связующим звеном между мозгом пациента и кибернетическим протезом.

Возможные применения на этом отнюдь не заканчиваются.

Теперь исследователи собираются тщательно исследовать процесс стимуляции, подобрать минимальное достаточное воздействие и убедиться в безопасности технологии. Только после этого можно будет переходить к испытаниям на людях.