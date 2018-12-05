Пользователи Twitter рассказали о своих забавных костюмах для детских утренников

В Twitter пользователь с ником Лайси Хардана решила поделиться замечательной историей о своём детском утреннике. Её мама ловко выкрутилась для новогоднего карнавала — и деньги сэкономила, и ребёнок остался доволен!

Эта запись вызывала мгновенную реакцию пользователей, которые решили рассказать похожие истории о своих детских нарядах, пишет Вести.ru. Многие приходили на ёлки в костюмах персонажей сказок:

Также на утренниках были пингвины, овцы и повзрослевшие снежинки: