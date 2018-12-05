Американская корпорация Apple запатентовала биометрические наушники AirPods, оснащенные сенсорами, измеряющими температуру тела и пульс. Кроме того, их можно будет использовать в любом ухе. Об этом говорится на сайте американского патентного ведомства.
По данным издания The Verge, универсальными наушники будут за счет мягкого корпуса, который сможет подстраиваться под особенности строения уха. Отличием новых AirPods может стать возможность при помощи биометрических датчиков измерять температуру тела и следить за пульсом,передает IZ.
Новая разработка Apple решит две основные проблемы существующих AirPods, которые многие эксперты считают лучшими на рынке: это касается отсутствия мягких амбушюр, традиционно адаптирующих наушники к форме уха, потому далеко не все могут их использовать, а во вторых, если оба наушника будут универсальными, их будет проще заменить при поломке или потере одного из них.
Комментарии
- Пользователей "выбрасывает" из их аккаунтов. Сбой в работе Facebook затронул и граждан Молдовы
- iOS 12 оказалась значительно популярнее предшественницы
- Вести.net: Microsoft представил "живые" субтитры в Skype
- Huawei выпустит смартфон с "3D-камерой" до конца года
- "Яндекс" выпустил смартфон
- Следующее поколение ДВС станет последним для Volkswagen
- Названа дата презентации первого "дырявого" Samsung
- Microsoft похоронит свой браузер
- В Антарктиде начнет работу центр приема информации со спутников ДЗЗ
- Названы семь технологических трендов 2019 года
- Пассажирский автобус "Санкт-Петербург – Молдова" столкнулся с КамАЗом, есть пострадавшие
- Первую партию вакцин от гриппа, привезенную в Молдову из Франции, уже использовали
- На установку антипарковочных столбиков в центре столицы потратили 5 млн леев
- В Херсоне женщина нашла в диване тело отца
- В Кишиневе откроют Музей истории евреев и восстановят Еврейское кладбище
- Поезд "Кишинев-Москва" протаранил автомобиль на переезде в Страшенском районе: водитель погиб
- "Погибают 20% заболевших". Солистке группы "Винтаж" поставили опасный диагноз
- Раскрыта "грязная" правда о напитках на борту самолета
- Невеста с 47-м размером не может найти свадебные туфли, и ей помогает вся страна
- Припаркованная машина провалилась в огромную яму в центре столицы. ФОТО
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День хорош для деловых начинаний. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Многие получат премии или гонорары. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Будьте осторожны с начальником.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с автомобилем.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Будьте осторожны с электроприборами.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Активный, творческий день. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День вряд ли будет богат событиями. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
|Banca Nationala a Moldovei
kp.md