В Кишиневе откроют Музей истории евреев и восстановят Еврейское кладбище

Находящееся в молдавской столице Еврейское кладбище будет восстановлено и преобразовано в еврейский исторический культурный центр по инициативе премьер-министра Павла Филипа. Центр будет включать в себя ряд исторических объектов еврейского сообщества, являющихся местом памяти жертв Холокоста, а также станет местом посещения туристов.

Чтобы предоставить правительству необходимую возможность для развития центра, кладбище будет передано из управления Муниципального совета Кишинэу Министерству просвещения, культуры и исследований. Соответствующее постановление приняло сегодня правительство. В документе также указывается здание, где будет находиться Музей истории евреев Республики Молдова - оно станет частью культурного центра и будет способствовать сохранению еврейского наследия на территории РМ, передает Молдпрес.

Ранее премьер-министр посетил еврейское кладбище, две трети которого в настоящее время практически разрушено. Глава кабмина призвал разработать план действий по его восстановлению и возведению на этой территории еврейского исторического культурного центра.