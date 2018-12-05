В Херсоне женщина нашла в диване тело отца

Обмотанный в пленку труп пролежал в диване несколько дней. По подозрению в убийстве задержан сожитель женщины.

В Херсоне местная жительница обнаружила в диване тело своего умершего отца, замотанное в полиэтиленовую пленку. Об этом в среду, 5 декабря, сообщает пресс-служба полиции области,сообщает Корреспондент.

"В Днепровское отделение полиции обратилась местная жительница и сообщила, что у нее несколько дней назад умер отец, тело которого лежит в диване. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа. Во время осмотра дома в раскладном диване полицейские обнаружили тело 63-летнего мужчины, замотанное в полиэтиленовую пленку. На шее погибшего виднелись следы от удушения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в доме находился 33-летний сожитель дочери погибшего.

Предварительно было установлено, что во время домашнего конфликта зять задушил тестя ремнем, а затем обмотал его тело пленкой и положил в диван, в котором оно и пролежало несколько дней. Окончательную причину смерти мужчины должна установить судебно-медицинская экспертиза.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, подозреваемый задержан. Открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Злоумышленнику грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Харькове мужчина до смерти забил прохожего. Между двумя мужчинами возник словесный конфликт, во время которого один из них несколько раз ударил своего оппонента в лицо.