На установку антипарковочных столбиков в центре столицы потратили 5 млн леев

На тротуарах вдоль проспекта Штефана чел Маре в периметре улиц Пушкина и Еминеску парковку машин запретили и установили специальные столбы. Такие же ограничители появятся до апреля следующего года на улице Василе Александри и на проспекте Негруцци. Пешеходы решением властей довольны.

Водители, напротив, не рады.

"Некоторые водители возмущаются, что в центре нет парковочных мест. Мы им советуем пользоваться общественным транспортом", - сказала глава Управления транспорта Виталий Бутучел.

Также автовладельцам рекомендуют оставлять машины на соседних улицах.

"И на первой полосе на проспекте Штефана чел Маре будет запрещена парковка. За соблюдением этих правил мы будем следить совместно с Генеральной инспекцией. Тех, кто будет оставлять машину на первой полосе, будут наказывать", - сказала глава Управления транспорта Виталий Бутучел.

Общая стоимость проекта по установке ограничителей - 5 миллионов леев.