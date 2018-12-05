Первую партию вакцин от гриппа, привезенную в Молдову из Франции, уже использовали

Первые 30 тысяч вакцин от гриппа, которые привезли в нашу страну из Франции, уже использовали. Прививки в первую очередь делали беременным, младенцам и другим людям из группы риска.

По данным Национального агентства общественного здоровья, вторую партию инъекций, около 130 тысяч, в Молдову поступят из США примерно через две недели.

На прошлой неделе в столице зарегистрировали три случая заболевания сезонным гриппом. В прошлом году по стране вирус обнаружили у 557 человек. Из них четверо скончались в результате осложнений.





