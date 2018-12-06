Мёртвая женщина впервые в истории стала успешным донором матки

Ранее медиками по всему миру уже было предпринято десять подобных попыток использования маток от умерших людей, но все они оказались неудачными. Врачи считают, что процедура сможет помочь бесплодным женщинам, единственными вариантами для которых оставались суррогатное материнство и усыновление.

Чудо-девочка родилась 14 декабря 2017-го в Бразилии на сроке 35 недель и три дня путём кесарева сечения и весила около 2,7 кг. И хотя с момента её появления на свет прошёл год, врачи решили рассказать об уникальном случае только сейчас, передает Life.

У её 32-летней мамы, имя которой не называется, не было матки из-за редкого врождённого заболевания. Поэтому она решила принять участие в программе пересадки. Ей досталась матка 45-летней матери троих детей, которая умерла от инсульта. И эксперимент прошёл удачно: и она и дочка живы и здоровы. Правда, матку потом пришлось удалить, чтобы женщина не продолжала пить препараты от отторжения. Но она счастлива, что теперь у неё есть ребёнок.

"Это была самая важная вещь в её жизни. Теперь она приходит, чтобы показать нам ребёнка, и очень счастлива"-заявила доктор Дани Эйзенберг.

Этот случай очень важен для медицины. Раньше при пересадке матки использовали только живых доноров. И людей, соглашавшихся на это, было достаточно мало — в основном друзья или родственники. Теперь у большого количества бесплодных женщин может появиться шанс завести ребёнка.