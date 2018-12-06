"Он очень рад, что мы собрались в этот день. И мы тоже рады увидеться. Он был идеальным отцом. Мы никогда не видели его пьяным. А еще он всегда много работал. Наверное, поэтому и дожил до ста лет", - сказала дочь Евдокия Русу.

"Я рада, что он прожил сто лет и хочу, чтобы он был здоров и бодр", - сказала дочь.

Местный священник подарил долгожителю икону, а депутат Константин Цуцу привез машину дров и продукты.

"Господин Николай является для нас примером стойкости, любви к жизни. Хочу сказать, что кое в чем он преуспел: 10 детей, 23 внука, 33 правнука. Это дорогого стоит",-сказал депутат ДПМ Константин Цуцу.

Мужчина счастлив, что в этот важный для него день удалось собрать всех родных. Однако моменты радости сменялись и грустью. Юбиляр вспомнил, как прошел две войны, а 35 лет назад овдовел, и уже похоронил двоих детей.



Гости и родственники сфотографировались на память, а в завершении праздника собравшихся угощали тортом.





