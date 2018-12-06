Власти намерены повысить эффективность работы Единой службы 112

Вся информация, зарегистрированная в Единой службе 112, будет храниться до 10 лет в автоматизированной информационной системе. До сих пор она работала в тестовом режиме.

"Там будет храниться вся информация: вызовы, разговоры, ответ службы. Нам важно иметь возможность в любой момент проверить, как и в какие сроки отреагировали службы", - сказал министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

Среди данных, которые будут храниться в системе - информация о пострадавших и жертвах, место, откуда был сделан вызов, сроки реагирования экстренных служб и результаты их работы. В новом регламенте также оговорены меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности обработанных данных. Единую службу экстренных вызовов запустили в марте этого года.