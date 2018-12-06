ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Но не принимайте все так близко к сердцу.

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