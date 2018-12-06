Поездами стали пользоваться в два раза реже. За весь прошлый год Молдавская железная дорога перевезла немногим более миллиона восьмисот тысяч пассажиров. Чтобы увеличить спрос на железнодорожные услуги профильное госпредприятие предлагает существенно снизить цены на билеты - почти в два раза.
"Комитет Содружества железнодорожного транспорта, в котором состоит Молдова, уже рассматривает возможность снижения цен на билеты для увеличения пассажиропотока", - сказал замдиректора МЖД Григоре Кондураке.
Поезда на Россию, Украину, Румынию и Беларусь сейчас ездят полупустыми. Администрация МЖД предлагает снизить цены на международные рейсы на 30-50%. Однако окончательное решение должны принять на уровне министерств.
"Я никогда не летал самолетами. Хотя конечно, они быстрее. Но я предпочитаю поезда".
"В этом году я не знаю почему, вдруг поменьше стала уже цена. Ну пусть даже на 100 лей, для меня это существенно.
Сейчас самый недорогой билет стоит 90 леев - в третий класс на поезд Кишинев-Яссы. А самый дорогой - 2100 леев - до Санкт-Петербурга.
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|Banca Nationala a Moldovei
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