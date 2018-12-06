Начиная с девятого декабря поезд Кишинев-Яссы будет делать остановку и в Калараше.

Из столицы поезд отправляется в шесть часов вечера, а в Калараш прибывает в семь часов.

Стоимость билета из столицы до Калараша- 25 леев. Из Калараша в Яссы- от 70 до 100 леев.

Поезд курсирует по выходным дням.





