В Кишиневе на нескольких перекрестках установят камеры видеонаблюдения

На пяти столичных перекрестках появится камеры видеонаблюдения,где происходят частые аварии.

Они начнут работать с января следующего года. Всего установят 15 видеокамер. Первые уже оборудовали на выезде из столицы в сторону Ставчен.

"Это оборудование более качественное, чем то, что уже установлено в муниципии Кишинев. Мы можем наблюдать за всеми полосами и днем, и ночью. И при этом не нужно дополнительное освещение. И регистрационные номера видны четко", - сказал глава Службы информационных технологий МВД Адриан Шова.

Видеокамеры также установят на перекрестках улиц Алба-Юлия и Деляну, на Мунчештском шоссе и на Бэчойской улице.

"Раньше получила 14 штрафов, и с тех пор стала ответственнее. Признаю."

Общая стоимость проекта - восемь миллионов леев. Деньги выделили из бюджета Службы информационных технологий МВД. Сейчас в столице камеры видеонаблюдения установлены

на 33 перекрестках.