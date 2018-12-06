В Херсоне задержали вора, который заснул на месте преступления

Мужчина проник в дом и украл телевизор, который сразу же продал, а вырученные деньги пропил. После чего он вернулся за другим имуществом, но устал и лег отдохнуть.

В Херсоне сотрудники полиции задержали квартирного вора, который уснул на месте преступления. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в четверг, передает Корреспондент.

Инцидент произошел в Корабельном районе города Херсона. Заявитель пришел домой и увидел, что в доме разбросанные вещи, нет телевизора, а в спальне на кровати спит незнакомый человек. Мужчина вызвал полицию.

"Следственно-оперативная группа Корабельного отделения полиции едва разбудила злоумышленника, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина пояснил, что проник в дом и украл телевизор, который сразу же продал, а вырученные за него деньги пропил. После чего он вернулся в дом, чтобы забрать другое имущество, но устал и лег отдохнуть", – говорится в сообщении.

Работники полиции оперативно установили покупателя краденого. Задержанный оказался ранее судимым за кражи.

Открыто уголовное дело по статье о краже . Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.