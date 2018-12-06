Первое место в рейтинге заняла шотландка Карен Гиллан, которая известна по роли Небулы в Мстителях: Войне бесконечности.
Крупнейший в мире кинопортал IMDb опубликовал рейтинг ТОП-10 актеров и актрис телевидения и кино уходящего 2018 года. Лидировала в рейтинге шотландская актриса Карен Гиллан,передает Корреспондент.
Она известна по роли Небулы в фильме Мстители: Война бесконечности. Она также выпустила свой полнометражный режиссерский дебют - ленту Вечеринка только начинается, в которой выступила также исполнительницей главной роли и сценаристом.
Вторую позицию в списке заняла американская актриса Брайс Даллас Ховард, сыгравшая в Мире Юрского периода 2. А замкнула тройку лидеров шведка Алисия Викандер, которая сыграла в картине Tomb Raider: Лара Крофт.
Полный перечень актеров, включенных в рейтинг:
- Карен Гиллан
- Брайс Даллас Ховард
- Алисия Викандер
- Том Харди
- Ребекка Фергюсон
- Лили Джеймс
- Джессика Барден
- Ханна Джон-Кеймен
- Джош Бролин
- Тесса Томпсон
Известно, что в прошлом году пользователи проявляли самый повышенный интерес к актрисе израильского происхождения Галь Гадот, сыгравшей в Чудо-женщине.
Комментарии
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ОВЕН
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Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Вероятна новая романтическая связь.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Вечером ждите приятных гостей.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Успешным окажется обращение в органы власти.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Удачный день для людей творческих профессий.
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ЛЕВ
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День придаст решимости Вашим действиям. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Вас будут волновать вопросы материального характера. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Смело назначайте свидания.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Вероятно получение премии.
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КОЗЕРОГ
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Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Возможны приятные приключения. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Повысится Ваша деловая активность.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Будьте осторожнее с бытовой химией.
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