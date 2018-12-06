Киноэксперты выбрали ТОП-10 актеров 2018 года

Первое место в рейтинге заняла шотландка Карен Гиллан, которая известна по роли Небулы в Мстителях: Войне бесконечности.

Крупнейший в мире кинопортал IMDb опубликовал рейтинг ТОП-10 актеров и актрис телевидения и кино уходящего 2018 года. Лидировала в рейтинге шотландская актриса Карен Гиллан,передает Корреспондент.

Она известна по роли Небулы в фильме Мстители: Война бесконечности. Она также выпустила свой полнометражный режиссерский дебют - ленту Вечеринка только начинается, в которой выступила также исполнительницей главной роли и сценаристом.

Вторую позицию в списке заняла американская актриса Брайс Даллас Ховард, сыгравшая в Мире Юрского периода 2. А замкнула тройку лидеров шведка Алисия Викандер, которая сыграла в картине Tomb Raider: Лара Крофт.

Полный перечень актеров, включенных в рейтинг:

Карен Гиллан

Брайс Даллас Ховард

Алисия Викандер

Том Харди

Ребекка Фергюсон

Лили Джеймс

Джессика Барден

Ханна Джон-Кеймен

Джош Бролин

Тесса Томпсон

Известно, что в прошлом году пользователи проявляли самый повышенный интерес к актрисе израильского происхождения Галь Гадот, сыгравшей в Чудо-женщине.