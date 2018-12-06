Редчайшую аномальную радугу сняли на фото

Фотография была сделана в американском городе Роббинстон. Явление особенно тем, что радуг на снимке сразу три

В Сети опубликовали снимок редкой тройной радуги, которая была замечена в американском городе Роббинстон. Фотографию опубликовал пользователь Twitter Миган Каллахан, после чего она стала распространяться по соцсети,передает Корреспондент.

Согласно данным Оптического общества, за последние 250 лет вышли лишь пять докладов о тройных радугах. Это явление, которое также называется "отражающиеся радуги", принято считать аномалией.

Появиться такая радуга может лишь вблизи водоема во время заходя солнца за горизонт.