231 канализационный люк без крышки обнаружили в одном только районе Есиль казахстанской столицы за последние 10 дней,передает Regnum.

Проверки начались после того, как 25 ноября в Астане было найдено тело 13-летней девочки. Она погибла, упав в открытый канализационный люк, располагавшийся на отремонтированной месяцем ранее дороге. По словам матери погибшей, в этот же колодец 25 ноября утром упал еще один ребенок, которого тут же вытащил оказавшийся рядом прохожий. Тело девочки обнаружили чуть позже, когда люк все-таки собрались закрыть крышкой.

С 26 ноября по 5 декабря в городской центр мониторинга и оперативного реагирования поступило 216 заявок по открытым колодцам.

Из 13 пунктов приема вторчермета, осмотренных полицейскими в ходе организованного рейда, у 12 не оказалось разрешительных документов. В первом же пункте за крышку канализационного люка участнику эксперимента приемщик металлавыплатил 2500 тенге — менее 500 рублей.