Гренландский щит тает рекордными темпами

Согласно актуальным данным, скорость таяния ледников за 20 и 21 столетия значительно ускорилась.

Гренландский ледниковый щит тает быстрее графиков - темпы достигли рекордных показателей. Об этом отмечается в докладе, опубликованном журналом Phys.org передает Корреспондент.

Согласно данным исследования, таяние шло стабильно и размеренно до середины 19 века, однако в 20-21 столетии темпы его значительно ускорились.

Нынешняя скорость таяния щита является рекордной за последнюю тысячу лет. Из-за этого специалистам, вероятно, придется пересматривать графики пополнения мирового океана.

В целом отмечено пятидесятипроцентное увеличение общего объема талой воды в ледяном покрове начиная со старта индустриальной эры. А с начала 20 столетия отмечается еще и тридцатипроцентный рост.

При этом именно таяние Гренландского щита является одним из важнейших факторов, влияющих на повышение уровня мирового океана.

"Гренландия сейчас гораздо более чувствительна к дальнейшему повышению температуры, чем это было всего 50 лет назад", - отмечают авторы исследования.