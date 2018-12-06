32-летний бездомный Кевин Бут из американского города Самнер, штат Вашингтон, обнаружил возле здания местной благотворительной организации сумку, сверху которой лежал чек на 20 долларов, а под ним – 17 тысяч наличными. Совесть не позволила Буту забрать находку себе.
Кевин обнаружил коричневую сумку рядом с местным Банком еды, благотворительной организацией, которая занимается раздачей еды бездомным. Мужчина поставил ее на урну и открыл. Сверху лежал чек на 20 долларов. Кевин задумался, может ли он взять его, а вместе с чеком и всю сумку, но в конце концов передумал,сообщает Vesti.
"Многие бы на моем месте взяли эту сумку и скрылись. Просто я не из таких", — рассказал бездомный, добавив, однако, что решение отнести ее представителям Банка еды далось ему нелегко.
О том, чем была набита сумка, стало известно, когда ее вскрыла сотрудница благотворительной организации. Находившийся рядом Бут сказал, что чуть не упал в обморок. Он никогда не видел столько денег.
Сотрудница Банка еды вызвала полицию. Та забрала деньги и, согласно местным законам, продержала их у себя 90 дней, ожидая, что хозяин объявится. Этого не произошло. Тогда деньги было решено отдать Банку еды, который направил их на благотворительность.
Часть средств представители организации пожертвовали Кевину Буту за честность. Мужчина живет на улице уже семь лет и надеется, что ценный подарок сможет, насколько это возможно, поправить его положение.
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|Banca Nationala a Moldovei
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