Студенты из более чем 30 стран мира обменялись мнениями о культуре в Дали

Свыше 170 студентов из более чем 30 стран, в том числе России, Индии, Казахстана, Таиланда, Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, 4 декабря приняли участие во 2-й Неделе культурных обменов между студентами-иностранцами, проходящей в Дали провинции Юньнань.

В ходе Недели студенты из разных стран будут учиться друг у друга и обмениваться мнениями о культуре,передает РИА Новости Мероприятие нацелено на укрепление взаимного обучения и обменов между китайскими и иностранными студентами, обучающимися в провинции Юньнань. Мероприятие позволяет китайским и иностранным студентам больше узнать о строительстве "Одного пояса и одного пути", активно участвовать в данной инициативе, и вносить собственный вклад в социальное и экономическое развитие провинции Юньнань.

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